Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 118,65 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 118,65 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,90 EUR aus. Bei 117,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 209.854 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,45 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 21,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,18 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 147,11 EUR.

Am 30.04.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 8,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 75,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 29,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

