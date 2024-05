Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 118,40 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 118,40 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,90 EUR an. Bei 117,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 392.876 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 133,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 12,69 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,18 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 145,56 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,40 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 75,46 Mrd. EUR, gegenüber 76,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,97 Prozent präsentiert.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 29,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX nachmittags