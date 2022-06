Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Minusbereich

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 24.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 135,82 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 135,82 EUR. Bei 140,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 460.926 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2021 auf bis zu 221,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (131,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 3,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,87 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 13,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62.376,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 33,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

