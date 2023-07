Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 124,54 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 124,54 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 124,20 EUR ein. Bei 124,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15.774 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 153,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,39 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 160,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.198,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.742,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,01 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

