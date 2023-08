Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Nachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 112,58 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 112,58 EUR ab. Bei 112,44 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 114,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 492.419 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 153,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,44 EUR. Dieser Wert wurde am 24.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 155,73 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 69.543,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 25.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 31,94 EUR fest.

