Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag verlustreich

24.09.25 12:05 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag verlustreich

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 92,04 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 92,04 EUR ab. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 185.055 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 16,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,07 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien von Volkswagen und Porsche nach Vortages-Rutsch erholt

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren gekostet

Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10:56Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
