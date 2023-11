Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Freitagvormittag ab

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 106,00 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 106,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 105,42 EUR. Bei 106,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.762 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,20 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 35,09 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 7,71 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,60 EUR aus.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.712,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,63 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

