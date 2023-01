Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 123,38 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 288.941 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 193,36 EUR. 36,19 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,38 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 70.712,00 EUR gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 30,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

