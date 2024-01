Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 114,58 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 114,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,74 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,64 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 271.959 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,62 Prozent.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 137,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,50 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 29,68 EUR je Aktie aus.

