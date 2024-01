Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 113,68 EUR.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 113,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,54 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,64 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 658.953 Stück gehandelt.

Bei 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,97 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,94 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 7,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 78.845,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.712,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 29,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

VW-Aktie steigt trotzdem: Volkswagen-Finanzchef rechnet mit weniger Marktanteil in China

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu