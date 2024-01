Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 115,62 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 115,62 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 115,48 EUR. Bei 115,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 27.255 Aktien.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Mit Abgaben von 15,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 137,50 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 29,68 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

