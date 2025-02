Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Nachmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 104,70 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 104,70 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 104,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 100,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.436.553 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 18,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,47 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,71 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 78,48 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

