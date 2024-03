Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Montagnachmittag an

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 118,86 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 118,86 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 119,14 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 247.768 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 12,25 Prozent wieder erreichen. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,69 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,01 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 140,10 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 9,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,62 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.235,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87.182,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 31,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

