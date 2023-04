Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 121,00 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 120,66 EUR. Bei 121,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 535.952 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 160,86 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 24,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,23 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 166,08 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 8,62 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.235,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Am 01.05.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

