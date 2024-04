Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 119,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 119,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 118,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270.904 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,84 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,00 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,16 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,40 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 87,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 76,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 30,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schließt im Minus