Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 120,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 120,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 120,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 119,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,10 EUR. Zuletzt wechselten 13.993 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,42 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 27.10.2023. Mit Abgaben von 18,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 87,18 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 30,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schließt im Minus