Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Mittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 97,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 97,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 98,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 191.412 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 23,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,39 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 11.03.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 6,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,31 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 87,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 21,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

