Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 25.05.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 146,46 EUR. Bei 147,20 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 430.766 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 245,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,33 Prozent. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 131,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 11,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 220,87 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,05 EUR gegenüber 6,45 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 62.742,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,59 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

