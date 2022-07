Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag Verlust reich

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 25.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 131,74 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 128,10 EUR ab. Mit einem Wert von 132,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 812.593 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 211,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 37,58 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 213,33 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,45 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.742,00 EUR umgesetzt, gegenüber 62.376,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 33,21 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

