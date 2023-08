Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 111,76 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 111,76 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 111,22 EUR aus. Bei 111,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 381.593 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 153,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 27,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 155,73 EUR.

Am 27.07.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,42 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 80.059,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.543,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 25.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,94 EUR im Jahr 2023 aus.

