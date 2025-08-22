Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 101,85 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 101,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 101,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.861 Volkswagen (VW) vz-Aktien.
Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,57 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,43 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 115,30 EUR an.
Am 25.07.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,34 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 80,81 Mrd. EUR.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,12 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie
Aktien-Tipp Volkswagen (VW) vz-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
VW-Aktie steigt: Gericht gibt Volkswagen-Tochter im Streit mit AfD-naher Stiftung recht
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|25.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen