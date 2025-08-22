DAX24.323 -0,2%ESt505.469 -0,4%Top 10 Crypto15,72 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.368 -0,1%
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit roter Tendenz

25.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 101,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
104,10 EUR -0,60 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 101,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 101,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.861 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,57 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,43 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 115,30 EUR an.

Am 25.07.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,34 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 80,81 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
25.07.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

