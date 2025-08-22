Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 101,85 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 101,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 101,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.861 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,57 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,43 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 115,30 EUR an.

Am 25.07.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,34 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 80,81 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien-Tipp Volkswagen (VW) vz-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

VW-Aktie steigt: Gericht gibt Volkswagen-Tochter im Streit mit AfD-naher Stiftung recht

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an