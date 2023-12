Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 112,56 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr bei 112,56 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 113,32 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 112,20 EUR. Bei 112,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 506.921 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Abschläge von 13,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,90 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent auf 78.845,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 29,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

