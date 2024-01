Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 114,90 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 114,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 115,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 114,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.659 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 19,76 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 17,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 29,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus