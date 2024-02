Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 122,62 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 122,62 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,56 EUR nach. Bei 123,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 130.592 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 16,78 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 27.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,89 EUR. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 138,40 EUR.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 78.845,00 EUR gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,08 EUR je Aktie.

