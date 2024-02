Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 123,14 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 123,14 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,36 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 242.896 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,29 Prozent zulegen. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,89 EUR, nach 8,76 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,40 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Freitagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung im Plus