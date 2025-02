Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 105,35 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 105,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 106,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 88.667 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 18,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 33,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,47 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,71 EUR aus.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 7,76 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 17.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück