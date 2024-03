Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Dienstagmittag Boden gut

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 120,28 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 120,28 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,38 EUR aus. Mit einem Wert von 119,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 192.022 Aktien.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 133,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 9,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,66 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,01 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 140,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 9,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87.182,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 31,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

