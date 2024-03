Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 120,80 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 120,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 418.198 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,01 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,70 EUR.

Am 13.03.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 87.182,00 EUR im Vergleich zu 76.235,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2027 31,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert letztendlich