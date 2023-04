Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 120,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 119,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 76.336 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 160,86 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 25,16 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 166,08 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 8,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 76.235,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,95 EUR je Aktie.

