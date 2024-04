Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 120,00 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 120,00 EUR. Bei 120,25 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 161.211 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. 11,18 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 22,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,16 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,40 EUR.

Am 13.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 9,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 8,62 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 87,18 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 76,24 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 30,47 EUR je Aktie.

