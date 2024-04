Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 120,40 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 120,40 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 120,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 119,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 386.259 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 10,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,16 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,40 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 9,31 EUR gegenüber 8,62 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87,18 Mrd. EUR – ein Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

