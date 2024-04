Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag im Aufwind

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 119,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 119,55 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 119,40 EUR. Bisher wurden heute 10.805 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,17 Prozent sinken.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,16 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,40 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,62 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 87,18 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 30,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Teslas Deutschland-Dilemma: Musks E-Autos schwächeln

BYD, Geely, Mercedes, VW & Co: Chinesen laufen deutschen Automobilhersteller in Sachen Innovationsstärke den Rang ab

XETRA-Handel LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus