Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 26.05.2022 16:22:00 Uhr 1,5 Prozent auf 149,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 150,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 148,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 492.012 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,91 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (131,30 EUR). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 14,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 220,87 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,45 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.742,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 62.376,00 EUR eingefahren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 33,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Stellantis-Aktie höher: US-Sparte legt offenbar Emissionsstreit bei

TRATON-Aktie leichter: Deutsche Bahn und MAN wollen autonomen Sattelschlepper testen

VW-Aktie steigt: Volkswagen benennt Führungsteam für Batteriegesellschaft - E-Auto-Serienproduktion in Emden beginnt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com