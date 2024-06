Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 105,10 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 105,10 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 369.709 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. 22,36 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,07 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 8,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,97 Prozent zurück. Hier wurden 75,46 Mrd. EUR gegenüber 76,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

