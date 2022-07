Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 26.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 130,62 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 130,62 EUR. Bei 131,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.735 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 210,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 37,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 212,67 EUR.

Am 04.05.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,05 EUR gegenüber 6,45 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,59 Prozent auf 62.742,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

VW-Aktie: Porsche-Chef entschuldigt sich für "falsche Worte" über Lindner-Austausch

VW-Aktie tiefer: Noch keine Recherchen zu Menschenrechtslage Xinjiang-Werk - Unzureichender Manipulationsschutz bei Volkswagen-Betriebsratswahl

