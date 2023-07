Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 123,08 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 123,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 122,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273.513 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 153,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 9,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 160,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 04.05.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.198,00 EUR im Vergleich zu 62.742,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 32,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

