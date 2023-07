Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 125,52 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 125,52 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.510 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.198,00 EUR umgesetzt, gegenüber 62.742,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 25.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 32,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Volkswagen (VW) vz eingebracht

Unzufriedenheit mit Elon Musk - US-Senatorin fordert SEC zu Nachforschungen bei Tesla auf

VW-Aktie fester: AUDI will in China offenbar gemeinsam mit SAIC E-Autos entwickeln - Moody's bestätigt VW-Ratings