Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Nachmittag

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 143,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 148,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 142,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 744.089 Stück.

Am 27.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 30,98 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 211,47 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 69.543,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,34 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Aktie durch US Inflation Reduction Act wieder im Aufwind? So könnte Tesla von den Maßnahmen profitieren

VW- und Mercedes-Aktien unter Druck: Deutlich mehr Produktfälschungen in der Autobranche

VW-Aktie höher: Volkswagen plant Investition in kanadische Minen - Neuer VW-Chef spricht sich für E-Fuels aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com