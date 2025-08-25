DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.276 ±-0,0%Nas21.481 +0,2%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,39 -2,0%Gold3.388 +0,6%
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Aktienkurs aktuell

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit Kursplus

26.08.25 16:10 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 101,90 EUR zu.

Volkswagen (VW) St.
104,50 EUR 0,40 EUR 0,38%
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 101,90 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 102,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 250.742 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 22,61 Prozent wieder erreichen.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 80,81 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 17,12 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
