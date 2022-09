Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag schwächer

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 137,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 137,52 EUR. Bei 139,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 277.691 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 27.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 208,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,99 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 120,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 211,47 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,34 Prozent auf 69.543,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,45 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com