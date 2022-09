Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 139,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,06 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,32 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 567.926 Aktien.

Am 27.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 208,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 33,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Mit Abgaben von 15,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,47 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.07.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 67.293,00 EUR eingefahren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 34,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

