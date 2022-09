Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Minus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 139,76 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 138,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.154 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2021 auf bis zu 208,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,47 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.07.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,70 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.543,00 EUR im Vergleich zu 67.293,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 34,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

