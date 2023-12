Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 112,56 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 17:35 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 112,56 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,32 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 112,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 506.921 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,22 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Abschläge von 13,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,90 EUR.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 29,90 EUR je Aktie belaufen.

