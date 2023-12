Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag kaum bewegt

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 112,56 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 17:35 Uhr im XETRA-Handel bei 112,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 113,32 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 112,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 506.921 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. 27,22 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,09 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 26.10.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

