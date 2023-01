Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 126,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,74 EUR. Bei 125,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 394.622 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 193,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 12,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 173,38 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 70.712,00 EUR gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 30,66 EUR je Aktie belaufen.

