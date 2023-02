Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:07 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 128,82 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,08 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 29.660 Stück.

Am 25.02.2022 markierte das Papier bei 186,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 30,76 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 14,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 70.712,00 EUR gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 31,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie tiefer: Klimaklage gegen VW vor Gericht abgewiesen - VW-Tochter Audi will E-Autos in den USA bauen

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Umwelthilfe erwartet baldige Grundsatzentscheidung zu Abgas-Thermofenstern - VW-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com