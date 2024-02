Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 124,34 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 124,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 124,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 328.236 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 143,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Mit einem Zuwachs von 15,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 27,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,76 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,96 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,50 Prozent gesteigert.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,09 EUR je Aktie aus.

