Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 123,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 123,10 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,10 EUR zu. Bei 122,36 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.738 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 143,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,33 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,53 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 8,76 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,96 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,40 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

