Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 120,82 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 120,82 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 120,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 173.446 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 133,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,43 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,03 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 140,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 87.182,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2027 31,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

