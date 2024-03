Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 121,86 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 121,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 122,04 EUR. Bei 120,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 364.528 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 8,66 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 24,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,76 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,01 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,70 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,62 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 87.182,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,00 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen